Caldo intenso in Sicilia: gli errori da evitare nelle ore più difficili

Caldo intenso in Sicilia: le ore da evitare e i consigli per proteggersi in casa, durante gli spostamenti e nelle attività all’aperto

l caldo continua a farsi sentire in Sicilia, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata. Da Palermo a Catania, passando per Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta, è importante adottare alcune semplici precauzioni per proteggere la salute.

Le persone più esposte sono gli anziani, i bambini, chi soffre di patologie croniche e chi lavora all’aperto. Anche chi è in buona salute, però, può accusare stanchezza, debolezza, mal di testa e disidratazione.

Evitare di uscire nelle ore più calde

Quando possibile, è meglio limitare gli spostamenti tra le 11 e le 18, soprattutto nei giorni più afosi.

Commissioni, passeggiate e attività sportive possono essere spostate al mattino presto o alla sera. Chi deve uscire dovrebbe indossare abiti leggeri, proteggere la testa e cercare di camminare nelle zone ombreggiate.

Bere prima di avere sete

Uno degli errori più comuni è bere soltanto quando si avverte sete. Durante le giornate molto calde è invece importante assumere acqua con regolarità.

Particolare attenzione deve essere riservata agli anziani, che potrebbero percepire meno lo stimolo della sete, e ai bambini.

È preferibile limitare alcolici, bevande molto zuccherate e pasti pesanti.

Tenere fresca la casa

Nelle ore più calde conviene chiudere tende, persiane e finestre direttamente esposte al sole. Le stanze possono essere arieggiate al mattino presto e durante la sera.

Ventilatori e climatizzatori possono aiutare, ma è meglio evitare sbalzi termici eccessivi tra l’interno e l’esterno.

Mai lasciare persone o animali in auto

Anche pochi minuti dentro un’automobile parcheggiata al sole possono diventare pericolosi.

Non bisogna mai lasciare bambini, anziani o animali all’interno del veicolo, neppure con i finestrini leggermente aperti.

Prima di salire in auto è utile aprire porte e finestrini per far uscire l’aria calda accumulata nell’abitacolo.

Attenzione allo sport e ai lavori all’aperto

Corsa, allenamenti e lavori pesanti dovrebbero essere evitati nelle ore centrali.

Chi lavora all’aperto dovrebbe effettuare pause frequenti, bere acqua e, quando possibile, ripararsi dal sole. Anche al mare è importante non sottovalutare il caldo, soprattutto nelle ore centrali.

Proteggere anziani e persone sole

Durante le giornate più calde può essere utile telefonare o fare visita a familiari, vicini anziani e persone che vivono sole.

Un semplice controllo può aiutare a capire se stanno bevendo abbastanza, se la casa è troppo calda o se hanno bisogno di assistenza.

Conservare correttamente cibi e medicinali

Le alte temperature possono compromettere alcuni alimenti e medicinali.

È importante non lasciare cibi deperibili fuori dal frigorifero e rispettare le indicazioni di conservazione riportate sulle confezioni dei farmaci.

Cosa fare in caso di malessere

In presenza di forte debolezza, confusione, nausea o malessere improvviso bisogna interrompere ogni attività, raggiungere un luogo fresco e chiedere aiuto.

Nei casi più seri è necessario contattare immediatamente i servizi di emergenza.

La raccomandazione è di non sottovalutare il caldo e di prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.