Caldo intenso in Sicilia: gli errori da evitare nelle ore più difficili
Caldo intenso in Sicilia: le ore da evitare e i consigli per proteggersi in casa, durante gli spostamenti e nelle attività all’aperto
l caldo continua a farsi sentire in Sicilia, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata. Da Palermo a Catania, passando per Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta, è importante adottare alcune semplici precauzioni per proteggere la salute.
Le persone più esposte sono gli anziani, i bambini, chi soffre di patologie croniche e chi lavora all’aperto. Anche chi è in buona salute, però, può accusare stanchezza, debolezza, mal di testa e disidratazione.
Evitare di uscire nelle ore più calde
Quando possibile, è meglio limitare gli spostamenti tra le 11 e le 18, soprattutto nei giorni più afosi.
Commissioni, passeggiate e attività sportive possono essere spostate al mattino presto o alla sera. Chi deve uscire dovrebbe indossare abiti leggeri, proteggere la testa e cercare di camminare nelle zone ombreggiate.
Bere prima di avere sete
Uno degli errori più comuni è bere soltanto quando si avverte sete. Durante le giornate molto calde è invece importante assumere acqua con regolarità.
Particolare attenzione deve essere riservata agli anziani, che potrebbero percepire meno lo stimolo della sete, e ai bambini.
È preferibile limitare alcolici, bevande molto zuccherate e pasti pesanti.
Tenere fresca la casa
Nelle ore più calde conviene chiudere tende, persiane e finestre direttamente esposte al sole. Le stanze possono essere arieggiate al mattino presto e durante la sera.
Ventilatori e climatizzatori possono aiutare, ma è meglio evitare sbalzi termici eccessivi tra l’interno e l’esterno.
Mai lasciare persone o animali in auto
Anche pochi minuti dentro un’automobile parcheggiata al sole possono diventare pericolosi.
Non bisogna mai lasciare bambini, anziani o animali all’interno del veicolo, neppure con i finestrini leggermente aperti.
Prima di salire in auto è utile aprire porte e finestrini per far uscire l’aria calda accumulata nell’abitacolo.
Attenzione allo sport e ai lavori all’aperto
Corsa, allenamenti e lavori pesanti dovrebbero essere evitati nelle ore centrali.
Chi lavora all’aperto dovrebbe effettuare pause frequenti, bere acqua e, quando possibile, ripararsi dal sole. Anche al mare è importante non sottovalutare il caldo, soprattutto nelle ore centrali.
Proteggere anziani e persone sole
Durante le giornate più calde può essere utile telefonare o fare visita a familiari, vicini anziani e persone che vivono sole.
Un semplice controllo può aiutare a capire se stanno bevendo abbastanza, se la casa è troppo calda o se hanno bisogno di assistenza.
Conservare correttamente cibi e medicinali
Le alte temperature possono compromettere alcuni alimenti e medicinali.
È importante non lasciare cibi deperibili fuori dal frigorifero e rispettare le indicazioni di conservazione riportate sulle confezioni dei farmaci.
Cosa fare in caso di malessere
In presenza di forte debolezza, confusione, nausea o malessere improvviso bisogna interrompere ogni attività, raggiungere un luogo fresco e chiedere aiuto.
Nei casi più seri è necessario contattare immediatamente i servizi di emergenza.
La raccomandazione è di non sottovalutare il caldo e di prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.