CALTAGIRONE, BIMBO DI 3 ANNI RISCHIA DI ANNEGARE IN PISCINA: È GRAVE

Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania un bambino di tre anni che ieri a Caltagirone è caduto in una piscina prefabb...

Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania un bambino di tre anni che ieri a Caltagirone è caduto in una piscina prefabbricata fuori-terra in un'abitazione privata.

Lo scrive stamane il quotidiano La Sicilia di Catania.

Il piccolo, che con molta probabilità sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, è stato tratto in salvo in extremis. Dapprima è stato soccorso dai sanitari del 118 dell'ospedale Gravina di Caltagirone, i cui medici, dopo averlo stabilizzato, hanno richiesto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso nell'ospedale catanese.

Il bambino è sotto osservazione. Pur rimanendo in prognosi riservata ha già dato qualche lieve segnale di miglioramento e ripresa.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Caltagirone, che, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno posto l'area sotto sequestro.