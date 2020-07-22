CALTAGIRONE: IL CANE CARABINIERE “ZERO” FIUTA LA DROGA, ARRESTATO

I carabinieri del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 31enne caltagironese perché rit...

I carabinieri del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 31enne caltagironese perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Con una breve attività info-investigativa i militari avevano appreso che l’uomo era solito rifornire di droga gli assuntori del centro cittadino, quindi, hanno deciso di riscontrare le loro notizie con una perquisizione a casa dell’interessato.

L’uomo sin dall’inizio ostentava fin troppa sicurezza nell’osservare le attività di ricerca dei militari, riservando però uno sguardo preoccupato a “Zero”, il cane antidroga che ha annusato ogni centimetro dell’abitazione dando più volte segnali ben precisi al suo conduttore.

Giunti però nel soggiorno il cane ha inequivocabilmente segnalato la presenza di droga e, in effetti, accuratamente celata all’interno di un’intercapedine ricavata sotto la mensola del televisore, i militari hanno trovato una ventina di grammi di marijuana e circa 4 di hashish.