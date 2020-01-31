CALTANISSETTA: SPARA E UCCIDE LA COMPAGNA E LA FIGLIA DI LEI, POI SI TOGLIE LA VITA
A cura di Redazione
31 gennaio 2020 08:43
Duplice omicidio seguito da un suicidio nella notte a Mussomeli (Cl): un giovane di 27 anni ha sparato alla compagna di 48 anni e alla figlia di lei di 27 anni, uccidendole, prima di togliersi a sua volta la vita. Il dramma si è consumato in un'abitazione del centro storico.
Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati da un vicino di casa.
Quando gli uomini dell'Arma e il personale del 118 sono arrivati i tre erano già privi di vita. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica e il movente della tragedia.