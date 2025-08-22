Camion invade corsia opposta su A29 e va a fuoco

Attimi di paura sull’autostrada A29 Mazara del Vallo–Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi, in provincia di Trapani. Un camion che trasportava sabbia si è improvvisamente ribaltato invadendo la...

Attimi di paura sull’autostrada A29 Mazara del Vallo–Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi, in provincia di Trapani. Un camion che trasportava sabbia si è improvvisamente ribaltato invadendo la corsia opposta di marcia e prendendo successivamente fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo che, capovolgendosi su un fianco, ha terminato la corsa al centro della carreggiata. L’uomo, resosi conto del pericolo imminente, è riuscito a scendere appena in tempo, prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco di Alcamo e Trapani, impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche le pattuglie della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Il conducente, rimasto ferito ma cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Castelvetrano per ricevere le cure del caso.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione autostradale nella zona interessata, con disagi per gli automobilisti in transito.