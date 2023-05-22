CANDIDATA A DESTRA E A SINISTRA IN DUE COMUNI CATANESI, LO STRANO CASO DI ILARIA PAOLILLO

Candidata in due Comuni con schieramenti tra loro contrapposti per le amministrative, del 28 e 29 maggio prossimi, in Sicilia. E’ la scelta della dirigente del Partito animalista italiano, Ilaria Paol...

Candidata in due Comuni con schieramenti tra loro contrapposti per le amministrative, del 28 e 29 maggio prossimi, in Sicilia.

E’ la scelta della dirigente del Partito animalista italiano, Ilaria Paolillo, che è nella lista ‘Per Catania Maurizio Caserta’, del candidato sindaco del centrosinistra nel capoluogo etneo, e per ‘Sud chiama Nord’ a Gravina di Catania, che appoggia il primo cittadino uscente del centrodestra.

In caso di doppia elezione scatterebbe l’incompatibilità e dovrebbe scegliere in quale consiglio comunale sedere. La notizia che circola sui social e sui siti sta sollevando polemiche sulla doppia candidatura.

A Catania l’esponente animalista è nella lista civica del candidato sindaco Maurizio Caserta, economista, docente universitario, sostenuto dall’area progressista con Pd, M5s e Sinistra italiana che corrono insieme. Gravina di Catania, paese della cintura metropolitana etnea confinante con la città capoluogo, Ilaria Paolillo è candidata nella lista ‘Sud chiama Nord’, di cui è fondatore e leader l’ex sindaco di Messina e deputato alla Regione Siciliana, Cateno De Luca, che appoggia il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra: Massimiliano Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia.