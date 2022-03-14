CARBURANTI, I PREZZI AUMENTANO ANCORA, LA PROCURA DI ROMA INDAGA

Continua l'aumento dei prezzi dei carburanti sulla rete. La media nazionale del diesel supera di poco la benzina e si posiziona sopra i 2,3 euro al litro in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel sel...

Continua l'aumento dei prezzi dei carburanti sulla rete. La media nazionale del diesel supera di poco la benzina e si posiziona sopra i 2,3 euro al litro in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Aumenti anche per Gpl e metano per auto.

Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self sale a 2,217 euro per litro,mentre in modalità servito schizza a 2,323 euro. Il prezzo per il Gpl sale a 0,902 euro per litro (no logo a 0,877), mentre quello medio del metano aumenta a 2,355 euro (no logo a 2,241).

lla luce dell’aumento del prezzo di gas, energia elettrica e carburanti la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Si tratta di un procedimento al momento contro ignoti senza indagati e senza ipotesi di reato. «L'indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili», spiega la Procura.

Gli accertamenti sono stati affidati al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma. Nei giorni scorsi il ministro per la Transizione ecologica Cingolani in merito all’aumento dei prezzi aveva parlato di «colossale truffa».