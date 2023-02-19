95047

CARNEVALE IN CORSIA, ARRIVANO I “SUPEREROI” IN PEDIATRIA AL GARIBALDI-NESIMA

Nello stupore generale dei piccoli pazienti ricoverati presso la pediatria del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima di Catania, diretta da Antonino Palermo, un gruppo di “supereroi” sono sbarcati in...

A cura di Redazione Redazione
19 febbraio 2023 15:03
CARNEVALE IN CORSIA, ARRIVANO I “SUPEREROI” IN PEDIATRIA AL GARIBALDI-NESIMA -
News
Condividi

Nello stupore generale dei piccoli pazienti ricoverati presso la pediatria del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima di Catania, diretta da Antonino Palermo, un gruppo di “supereroi” sono sbarcati in corsia stamattina, celebrando il Carnevale tra applausi e sorrisi.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione per il Bambino in Ospedale (ABIO), ha visto sfilare alcuni attori nei panni dei famosi protagonisti dei fumetti, con tanto di regali per i bambini ricoverati.

“Si tratta – commenta Palermo – dell’ennesima dimostrazione d’affetto della città nei confronti di quei piccoli pazienti che trascorreranno il carnevale in corsia. Ringraziamo l’Abio e gli attori per la grande sensibilità”.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047