CARNEVALE IN CORSIA, ARRIVANO I “SUPEREROI” IN PEDIATRIA AL GARIBALDI-NESIMA
Nello stupore generale dei piccoli pazienti ricoverati presso la pediatria del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima di Catania, diretta da Antonino Palermo, un gruppo di “supereroi” sono sbarcati in corsia stamattina, celebrando il Carnevale tra applausi e sorrisi.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione per il Bambino in Ospedale (ABIO), ha visto sfilare alcuni attori nei panni dei famosi protagonisti dei fumetti, con tanto di regali per i bambini ricoverati.
“Si tratta – commenta Palermo – dell’ennesima dimostrazione d’affetto della città nei confronti di quei piccoli pazienti che trascorreranno il carnevale in corsia. Ringraziamo l’Abio e gli attori per la grande sensibilità”.