CASTEL DI IUDICA: ANZIANO MUORE DOPO RAPINA, FERMATO 27ENNE INCASTRATO GRAZIE AL DNA ESTRATTA DA UNA BOTTIGLIA DI BIRRA

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, coadiuvati da quelli della Compagnia di Palagonia, hanno fermato un cittadino romeno di 27 anni, gravemente indiziato della rapina commessa nella notte tra i 4 e il 5 settembre scorso, in danno dell’avvocato 83enne in pensione Salvatore Laudani, all’interno della propria abitazione nel Comune di Castel di Iudica, a seguito della quale lo scorso 9 settembre, l’anziano ha perso la vita, in conseguenza delle violente percosse subite.

Le complesse e serrate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire al rapinatore, anche grazie ad una traccia di DNA estratta da una bottiglia di birra, che lo stesso si era portato con se durate l’efferato delitto.

Il giovane malvivente è stato bloccato mentre tentava di fuggire dall’Italia, per rientrare nel suo paese d’origine.