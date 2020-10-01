CASTIGLIONE DI SICILIA: DENUNCIATO AGRICOLTORE CON IL VIZIO DELL’ERBA

I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Sicilia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciat...

I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Sicilia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato un 47enne di Francavilla di Sicilia (ME) perché ritenuto responsabile di coltivazione e produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Un’attività info-investigativa svolta dai militari aveva loro consentito di acquisire elementi che facevano supporre che l’uomo, un operaio agricolo, potesse detenere droga in un appezzamento di terreno da egli stesso coltivato.

A tal fine i militari si sono recati in contrada Santa Caterina di Castiglione di Sicilia informando l’uomo della necessità di effettuare una perquisizione, operazione questa che ben presto ha portato al rinvenimento di 24 piante di cannabis indica, tutte collocate in caso ed aventi un’altezza compresa tra i 60 ed i 160 centimetri, oltre al necessario corredo di specifici concimi.