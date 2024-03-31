CATANIA. 29ENNE TENTA DI RUBARE SOLDI E GRATTA E VINCI IN UN BAR, ARRESTATO

Nel corso della notte, i poliziotti della Squadra Volante sono stati inviati in un bar di viale Jonio, a seguito della segnalazione relativa alla presenza di un uomo che con casco e un sacco di plasti...

Nel corso della notte, i poliziotti della Squadra Volante sono stati inviati in un bar di viale Jonio, a seguito della segnalazione relativa alla presenza di un uomo che con casco e un sacco di plastica, dopo aver infranto la vetrata, si era introdotto all’interno.

Sul posto gli agenti sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale, dove hanno sorpreso l’uomo – nascosto sotto al bancone –che con le mani alzate si è subito arreso ammettendo le proprie responsabilità.

Fermato è stato sottoposto a perquisizione all’esito della quale sono state rinvenute nelle tasche dei pantaloni diverse monete e banconote, mentre all’interno di uno zaino – del tipo di quelli utilizzati dai rider per la consegna di cibo da asporto – sono stati scoperti numerosi biglietti “gratta e vinci” del valore di 1500 euro circa, una cospicua somma di denaro e il cassetto della cassa per oltre 1.000 euro.

Identificato è risultato essere un 29enne pregiudicato catanese. Ha riferito ai poliziotti di essersi portato sul posto in compagnia di un complice, del quale non ha fornito generalità, e di aver infranto la vetrata del bar con una grossa pietra rinvenuta nelle immediate adiacenze.

L’uomo, inizialmente, non ha fatto riferimento ad alcun veicolo di trasporto utilizzato; dinanzi al bar, tuttavia, gli agenti hanno rinvenuto un motociclo, con le chiavi ancora inserite e il motore ancora caldo. A quel punto l’uomo ha ammesso anche di avere in uso il motociclo e che si trattava di un veicolo rubato.

Al termine delle attività di rito è stato tratto in arresto per furto aggravato e su disposizione del P.M. di turno è stato associato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, in attesa del giudizio di convalida.