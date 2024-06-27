CATANIA. 7 AUTO RUBATE NELL’ULTIMO MESE, RITROVATE DALLA POLIZIA E RESTITUITE AI PROPRIETARI
Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” sono riusciti a recuperare 7 auto rubate nell’ultimo mese, durante le ore serali, in diverse zone della città.
In particolare, i poliziotti hanno compiuto una minuziosa attività di indagine per riuscire ad individuare le vetture il cui furto è stato denunciato dai rispettivi proprietari.
Dai controlli eseguiti, è stato possibile accertare come i ladri sono riusciti ad annullare il segnale del telecomando che chiude le auto, attraverso un Jammer, per poi introdursi all’interno dei mezzi parcheggiati sulla pubblica via, metterle in moto manomettendo la centralina riuscendo a rubarle.
Nello stesso tempo, i ladri hanno avuto la cura di parcheggiare correttamente le auto in altre località, con la sicura inserita in strada, in modo da non destare sospetti sulla provenienza furtiva.
Una volta recuperate le auto rubate, i poliziotti le hanno restituite ai legittimi proprietari, mentre sono tutt’ora in corso le indagini per identificare gli autori dei furti.
La Polizia di Stato consiglia gli automobilisti ad inserire sempre il bloccasterzo, anche nel caso di brevi soste, a non lasciare mai la chiave di accensione in auto ed assicurarsi che le portiere risultino effettivamente bloccate ed i finestrini chiusi, evitando, al contempo, di lasciare a vista bagagli, borse o altri oggetti di valore.