CATANIA, ACCORDO LEIDAA E LIDL: 95 QUINTALI DI CROCCHETTE PER I RANDAGI

Sarà Catania, lunedì prossimo, la prima tappa per la consegna di 100 mila pasti per i cani e i gatti randagi dei rifugi italiani prevista dall’accordo tra la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, di cui è presidente Michela Vittoria Brambilla, e la catena di supermercati Lidl.

Nel capoluogo etneo Lidl consegnerà 95 quintali di crocchette, destinate ai cani e gatti randagi della Sicilia. Michela Vittoria Brambilla illustrerà l’iniziativa «Insieme per i nostri amici meno fortunati» in una conferenza stampa che si terrà alle 12,15 a palazzo Biscari.

A seguire si sposterà al porto per l’arrivo dell’autotrasporto Lidl e la consegna dei bancali di cibo ai volontari di tutta la regione che sono stati individuati da Leidaa.