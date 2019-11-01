CATANIA: ALBERO CEDE E SI SCHIANTA SU UN'AUTO IN SOSTA, TRAGEDIA EVITATA
Tragedia evitata ieri sera a Catania.
Intorno alle ore 18.00 circa, probabilmente dovuto alle piogge recenti, un tronco di albero di circa mt. 2.60 si è abbattuto su una Mercedes Citan posteggiata, che per fortuna, non aveva in quel momento occupanti a bordo sfondando il parabrezza, in via della Costituzione nella zona nord della città.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Catania nord e l'auto scala della centrale i quali hanno rimosso il tronco dall'autoverttura, e messo in sicurezza la zona.
Fortunatamente non ha coinvolto altre persone, in una zona molto traffica.
Sul posto anche la polizia municipale di Catania