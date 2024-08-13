CATANIA. ALLA GUIDA DI UN’AUTO RUBATA, CON TELAIO CONTRAFFATTO E TARGHE DI UN ALTRO VEICOLO: 33ENNE DENUNCIATA

La Polizia di Stato ha denunciato una donna per riciclaggio, fermata alla guida di un’auto rubata, con telaio contraffatto e targhe di un altro veicolo.Nel fine settimana, durante un posto di controll...

La Polizia di Stato ha denunciato una donna per riciclaggio, fermata alla guida di un’auto rubata, con telaio contraffatto e targhe di un altro veicolo.

Nel fine settimana, durante un posto di controllo, gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno fermato e controllato un’auto condotta da una donna, catanese di 33 anni.

Durate il controllo, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata immediatamente sulle targhe che non sembravano appartenere a quell’auto, apparsa con tutta evidenza più nuova rispetto al numero seriale.

Dagli accertamenti condotti, sui documenti e sul veicolo, i sospetti degli agenti sono apparsi fondati poiché è emersa la contraffazione dei numeri del telaio, mentre le targhe apposte erano riconducibili ad un’altra autovettura.

Indagini più approfondite hanno consentito ai poliziotti della Volante di appurare la provenienza furtiva del veicolo. Al termine degli accertamenti la donna è stata denunciata per riciclaggio e l’auto è stata temporaneamente sequestrata per ulteriori indagini, al termine delle quali verrà restituita al legittimo proprietario.