Catania, allerta rossa con effetto immediato: scuole e negozi chiusi fino a mercoledì evacuazioni nelle zone costiere
Il Sindaco di Catania ha appena emanato l’Ordinanza n. 6 del 19 gennaio 2026 a seguito del bollettino di ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico, diramato dalla Protezione Civile regionale.Secondo le...
Il Sindaco di Catania ha appena emanato l’Ordinanza n. 6 del 19 gennaio 2026 a seguito del bollettino di ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico, diramato dalla Protezione Civile regionale.
Secondo le previsioni sono attese condizioni meteo eccezionali, con venti di burrasca forte, mareggiate lungo le coste e precipitazioni molto intense.
Le misure disposte sono valide con effetto immediato e fino alle ore 24:00 di martedì 20 gennaio 2026.
🛑 Chiusure totali in tutta la città
Per garantire l’incolumità pubblica è stata disposta la chiusura di:
- Scuole: tutti gli istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati.
- Attività commerciali: chiusi tutti i negozi, ad eccezione di quelli di prima necessità; sospesi anche i mercati storici e rionali.
- Aree pubbliche: chiusi Giardino Bellini, parchi comunali e cimiteri.
- Sport e cultura: chiusi impianti sportivi comunali, musei e biblioteche. Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi.
🏠 Ordine di evacuazione e sicurezza nelle zone costiere
Particolare attenzione è rivolta alle aree a ridosso del mare:
- È stata valutata l’evacuazione dei residenti delle zone costiere più esposte.
- Vietato transitare, sostare o svolgere attività in prossimità di litorali, moli, porticcioli e spiagge.
- Interdetto il traffico veicolare nelle strade adiacenti alle zone costiere, tra cui Lungomare, Viale Kennedy e Villaggi a Mare.
🚗 Limitazioni agli spostamenti
L’ordinanza invita la popolazione alla massima prudenza:
- Uscire di casa solo per motivi indifferibili.
- Evitare l’uso dei ciclomotori e limitare al minimo gli spostamenti in auto.
- Divieto assoluto di percorrere o sostare nei sottopassi stradali e pedonali.
- Tenersi lontani da alberi, pali della luce, cartelloni pubblicitari e strutture precarie.
🗑️ Gestione dei rifiuti: conferimenti vietati in diverse zone
È vietato conferire rifiuti nelle seguenti aree:
- Lungomare (da Piazza Europa a Ognina/Bellatrix)
- Viale Kennedy e Villaggi a Mare fino a Vaccarizzo
- Via Etnea e Via Caronda
🏗️ Obblighi per imprese e commercianti
- Nei cantieri obbligo di controllare e mettere in sicurezza ponteggi e gru.
- Gli esercenti con dehors devono smontare o ancorare gazebo, ombrelloni e arredi.
- Nella Zona Industriale consentite solo le attività produttive essenziali.
📞 Numeri utili – C.O.C. attivo h24
- Coordinamento Operativo: 095 7101167 / 177 / 178 / 179
- Segnalazioni emergenze: 095 7425108 – 095 7101108
- Polizia Municipale: 095 7424212 – 095 7424224
L’Amministrazione comunale invita tutta la popolazione a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti adeguati all’emergenza in corso.
🔄 Notizia in aggiornamento.