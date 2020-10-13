CATANIA. ARRESTANO SPACCIATORE, CONSEGNAVA LE DOSI IN BICICLETTA

I Carabinieri della Squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Antonio PARATORE, poiché ritenuto responsabile di detenzione finali...

I Carabinieri della Squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Antonio PARATORE, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo seguivano da alcuni giorni monitorandone i movimenti e le “abitudini di lavoro”, riuscendo così a comprendere la zona dove di fatto operava, corrispondente al vecchio quartiere della “CIVITA”, precisamente tra piazza Cutelli e le vie Barcaioli, Porta di Ferro e Billotta.

Il giovane pusher, in sella ad una bici elettrica di colore bianco, raggiungeva il cliente in uno dei luoghi precedentemente indicati, ne riceveva l’ordinazione, per poi spostarsi nei pressi del civico 7 di via Billotta dove aveva nascosto, dietro l’unità esterna di un climatizzatore attiguo ad un garage, parte delle dosi che doveva consegnare agli acquirenti.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana, suddivisa in 15 dosi, nascoste anche negli slip indossati, nonché i 10 euro appena incassati dalla cessione dello stupefacente.

L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.