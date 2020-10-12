CATANIA: ARRESTANO UN FATTORINO, CONSEGNAVA LA DROGA AI CLIENTI A DOMICILIO

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, hanno arrestato il 50enne Gaetano Alessandro Castro, di Aci Catena, ritenuto responsabile di detenzione...

Nell’indispensabile quotidiana attività info-investigativa svolta dai militari stavolta è caduto Castro, sospettato di svolgere un’avviata e redditizia attività di pusher a domicilio.

Come appreso dai militari, l’uomo con spiccate capacità imprenditoriali, consegnava la droga direttamente a casa del cliente e, al fine di scansare sempre possibili controlli delle forze dell’ordine, era solito portare con sé solo una piccola quantità di sostanza stupefacente al fine di poterne così giustificare il possesso per un uso “personale”.

I militari si sono messi alle sue calcagna bloccandolo a bordo della sua autovettura in via Pozzo di Aci Catena ma, come avevano già previsto, non hanno trovato nulla addosso all’uomo ed all’interno della sua Fiat Uno e, pertanto, hanno deciso di fare un controllo nella sua abitazione di via Arena.

L’atteggiamento dell’uomo, che fino a quel momento sembrava tenere il colpo per la “sgradita” visita dei Carabinieri, ha ceduto all’emozione manifestando un evidente nervosismo.

Per cercare di limitare i danni e come richiestogli dai militari Castro, prelevandola da un pensile della cucina, ha consegnato loro una busta di cellophane contenente circa 45 grammi di marijuana che, però, sempre nel tentativo di documentare un proprio “uso personale”, aveva suddiviso dal resto che invece è stato trovato dai carabinieri.

I militari, infatti, nella loro ricerca hanno trovato occultati in più nascondigli della casa altri 3 involucri contenenti complessivamente ulteriori 50 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione entrambi recanti tracce della stessa sostanza, nonché numerosi rotoli di carta alluminio per il confezionamento delle singole dosi.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.