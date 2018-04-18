CATANIA: Arrestato Paternese, viola la misura cautelare obbligo dimora
A cura di Redazione
18 aprile 2018 15:17
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato BALLATO Antonio Concetto, 23enne paternese,già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Paternò, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania
Il provvedimento di aggravamento della misura restrittiva scaturisce dalle violazioni commesse dal giovane in questo centro, il 3 febbraio ed il 17 marzo scorso, accertate e segnalate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Nesima.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.