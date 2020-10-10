CATANIA, ARRIVA LA POLIZIA E ABBANDONANO 30 CHILI DI MARIJUANA IN AUTO

Nel corso della notte gli equipaggi dell’Upgsp impegnati nell’attività di controllo del territorio nel quartiere Nesima hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un uomo a bordo di uno scooter,...

Nel corso della notte gli equipaggi dell’Upgsp impegnati nell’attività di controllo del territorio nel quartiere Nesima hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un uomo a bordo di uno scooter, il quale alla vista della polizia ha segnalato l’arrivo delle volanti a due veicoli presenti sul posto. A quel punto le due autovetture cercavano di dileguarsi: una di queste però è stata abbandonata dai due occupanti che sono fuggiti a piedi.

All’interno del mezzo abbandonato sono stati rinvenuti diversi sacchi di iuta contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 30 kg. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Scientifica per i necessari rilievi. In attesa di successivi sviluppi investigativi tutta la droga è stata sequestrata a carico di ignoti.