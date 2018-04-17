CATANIA: Arrivano da Roma e rubano telefonino in aeroporto: denunciate tre donne

Sbarcate nell'aeroporto di Catania da un aereo proveniente da Roma, con la complicità di un'amica che era andata ad accoglierle, avrebbero rubato un telefono cellulare a un operatore dello scalo.

E' l'accusa contestata dalla Polizia di Stato a tre donne, tutte maggiorenni, che sono state denunciate per furto.

Per eludere i controlli nello scalo le autrici del furto si erano coperte parte del volto con un cappuccio.

Dopo la denuncia del furto, gli agenti sono risaliti all'identità delle due donne arrivate da Roma confrontando le immagini registrate nello scalo etneo con quelle registrate nello scalo di Fiumicino e con alcune foto trovate sui social network.

I poliziotti sono risaliti alla terza donna grazie ad un pedinamento. Il telefono cellulare rubato è stato trovato durante una perquisizione domiciliare.