CATANIA. ASSALE I CC CHE L’AVEVANO BECCATO A PIAZZARE “ERBA”: IN MANETTE PREGIUDICATO CATENANUOVESE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 59enne Filippo RANERI di Catenanuova (EN), poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Nella circostanza, i militari di pattuglia, dopo aver visto l’uomo a bordo della propria autovettura, una Fiat Panda di colore bianco parc, cedere della sostanza stupefacente ad un acquirente, quest’ultimo fuggito prima del controllo, hanno deciso di bloccarlo.

Il presunto pusher, appena fermato, si è scagliato contro i militari minacciandoli e utilizzando epiteti irripetibili, per poi addirittura prendere letteralmente a calci e pugni la gazzella. Per fortuna gli operanti, coadiuvati da un’altra pattuglia nel frattempo giunta in ausilio, sono riuscisti a bloccare ed ammanettare l’esagitato, trovato in possesso, previa perquisizione personale e veicolare di circa 10 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica di cui il 59enne aveva tentato di disfarsi alla vista dei carabinieri, 2 spinelli già confezionati, nonché una banconota da 5 euro, presumibilmente incassata dalla pregressa vendita della dose al cliente fuggito.

Uno dei militari operanti, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Nesima che gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.