CATANIA: ATTO VANDALICO AI DANNI DEL PULLMAN DEL MONOPOLI CALCIO
A cura di Redazione
02 febbraio 2020 10:11
Atto vandalico nella notte al pullman del Monopoli che alle 15 sarà impegnato al Cibali contro il Catania.
Alcuni facinorosi si sono introdotti all'interno del mezzo parcheggiato all'esterno dell' hotel che ospita la squadra pugliese recando numerosi danni.
La società ha già denunciato l'episodio alle autorità competenti per far luce su quanto accaduto.
