CATANIA: AUTOBUS AMT IN FIAMME QUESTA MATTINA - FOTO

Intorno alle 7,45 di stamani, la squadra del distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuta in via Domenico Tempio, all'altezza del faro Biscari, per l'incendi...

Intorno alle 7,45 di stamani, la squadra del distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuta in via Domenico Tempio, all'altezza del faro Biscari, per l'incendio di un autobus dell'AMT.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il mezzo, che non aveva passeggeri a bordo, a parte il conducente.

L'incendio del bus ha richiesto la chiusura temporanea della strada e generato problematiche nel deflusso del traffico che sono state gestite dal personale della Polizia Locale, intervenuta sul posto.