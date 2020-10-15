CATANIA: BECCATO MENTRE SPINGE MOTO RUBATA: ARRESTATO

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato il pregiudicato VINCIGUERRA Giuliano, classe 96 per il reato di furto aggravato.Un equipaggio di volante ha notato un giovane a bordo di uno...

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato il pregiudicato VINCIGUERRA Giuliano, classe 96 per il reato di furto aggravato.

Un equipaggio di volante ha notato un giovane a bordo di uno scooter che spingeva una motocicletta guidata da un altro individuo.

Insospettiti da ciò, gli operatori si sono avvicinati ai motocicli intimando l’alt Polizia; ordinativo a cui i due soggetti non hanno ottemperato: il conducente dello scooter si è subito allontanato nelle vie limitrofe, facendo perdere le sue tracce, mentre il soggetto a bordo della moto ha abbandonato il motociclo sulla sede stradale ed è fuggito appiedato; dopo un breve inseguimento, tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Successivi accertamenti hanno rilevato che la moto, che presentava il bloccasterzo forzato, era stata asportata alcuni minuti prima nella vicina Pertanto il VINCIGUERRA è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.