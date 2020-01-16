CATANIA: BLATTE NEI FORNI E NEI VASSOI POLIZIA CHIUDE UN BAR

Il noto bar è situato nel centro storico di Catania, di fronte gli "Archi della Marina". Tra gli altri reati contestati, anche occupazione di suolo pubblico abusiva, altre carenze igieniche e mancanza...

Il noto bar è situato nel centro storico di Catania, di fronte gli "Archi della Marina". Tra gli altri reati contestati, anche occupazione di suolo pubblico abusiva, altre carenze igieniche e mancanza della tabella dei giochi proibiti nella zona.

Sporcizia ed incuria nel bar Etoile d’Or di via Dusmet dove nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene alimentare e nutrizionale di Catania hanno effettuato dei controlli, riscontrando gravi irregolarità.

Come si vede nel video, pavimenti, macchinari e attrezzature si presentavano con incrostazioni alimentari, ricoperti di sporcizia stratificata, di polvere e persino di alcune cicche di sigarette. La cosa peggiore, però, era che i locali erano massivamente infestati da blatte annidate anche tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno e i vassoi.

Inoltre, all’interno dei frigoriferi si trovavano alimenti deperibili particolarmente delicati, quali creme e sughi, erano depositati in secchi non protetti con idonea chiusura; le aperture che permettono lo scambio d’aria erano prive delle protezioni antimosche. Il titolare, inoltre, non era in possesso di alcuna documentazione o schede inerenti la corretta prevenzione/sicurezza alimentare (HACCP).

Per la mancanza di igiene riscontrata all’interno del laboratorio, al proprietario è stato notificato un provvedimento di sospensione dell’attività (limitato a quella del laboratorio medesimo). Inoltre, lo stesso è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria in quanto non esponeva la tabella dei giochi proibiti nella zona riservata alle slot machine, per la mancata esposizione del listino dei prezzi e della licenza.

Ulteriore illecito contestato riguarda l’occupazione di suolo pubblico di fronte al bar, avvenuta senza le dovute autorizzazioni.

