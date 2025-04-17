CATANIA. BLITZ DELLA POLIZIA: SEQUESTRATA MARIJUANA NASCOSTA DIETRO UNA PLAFONIERA

La Polizia di Stato ha sequestrato, nel quartiere Librino, sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in 29 dosi pronte per la vendita.Nel corso dei servizi di controllo del territorio fi...

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono recati nei pressi di alcuni edifici di viale San Teodoro, nel quartiere di Librino, dove in passato in più occasioni sono state rinvenute armi e sostanze stupefacenti.

In particolare, giunti al dodicesimo piano di uno stabile, i cani antidroga “Maui” e “Ares” hanno segnalato insistentemente la possibile presenza di stupefacenti indirizzando i conduttori cinofili verso una lampada a parete presente sul pianerottolo, coperta da una plafoniera rotonda. Insospettiti da questo particolare interesse dei cani antidroga, i poliziotti hanno proceduto al controllo della lampada, smontandola, e così al suo interno hanno trovato un sacchetto contenente varie bustine di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Non essendo stato possibile individuare l’effettivo proprietario della droga, poiché posizionata in un’area comune dello stabile non di pertinenza delle singole abitazioni, i poliziotti hanno proceduto al sequestro a carico di ignoti di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta che sarà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.