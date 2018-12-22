95047

CATANIA: CASSONETTI DEI RIFIUTI IN FIAMME PAURA AL "BORGO"

Attimi di agitazione, pochi minuti fa, nella centralissima Piazza Cavour (borgo) per un incendio di diversi cassonetti della raccolta indifferenziata.I vigili del fuoco di Catania, allertati da popola...

22 dicembre 2018 21:41
Attimi di agitazione, pochi minuti fa, nella centralissima Piazza Cavour (borgo) per un incendio di diversi cassonetti della raccolta indifferenziata.

I vigili del fuoco di Catania, allertati da popolazione, sono arrivati sul posto immediatamente, in poco tempo hanno estinto le fiamme evitando la propagazione del fuoco nell autovetture posteggiate.

IN AGGIORNAMENTO

