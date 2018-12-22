CATANIA: CASSONETTI DEI RIFIUTI IN FIAMME PAURA AL "BORGO"
22 dicembre 2018 21:41
Attimi di agitazione, pochi minuti fa, nella centralissima Piazza Cavour (borgo) per un incendio di diversi cassonetti della raccolta indifferenziata.
I vigili del fuoco di Catania, allertati da popolazione, sono arrivati sul posto immediatamente, in poco tempo hanno estinto le fiamme evitando la propagazione del fuoco nell autovetture posteggiate.
IN AGGIORNAMENTO