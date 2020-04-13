CATANIA, CAVALLI SCAPPANO DAL RECINTO: DENUNCIATO IL PROPRIETARIO.

Nel corso del pomeriggio di ieri, dopo aver ricevuto segnalazione da parte di un utente circa la presenza di diversi cavalli imbizzarriti in un terreno limitrofo alla base militare di Maristaeli, pers...

Nel corso del pomeriggio di ieri, dopo aver ricevuto segnalazione da parte di un utente circa la presenza di diversi cavalli imbizzarriti in un terreno limitrofo alla base militare di Maristaeli, personale della Squadra a Cavallo dell’Upgsp di Catania, interveniva al fine di comprendere quanto fosse accaduto. Sul posto, venivano trovati ben 11 cavalli, in pessime condizioni igienico-sanitarie, che erano scappati dalla stalla in cui erano tenuti, a causa della carente recinzione di confine del terreno in cui erano tenuti.

Il proprietario, identificato per D.P., veniva denunciato per maltrattamento e malgoverno di animali e sanzionato amministrativamente per un ammontare di circa 36mila euro. Nello stesso pomeriggio, agenti delle Volanti, nel corso dell’attività pomeridiana di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà di due giovani pregiudicati catanesi, V.S. e L.A., i quali all’interno di un fondo agricolo di contrada “Fondo Cardinale” stavano per bruciare i cavi di rame che avevano rubato in un’azienda vicina per spogliarli del rivestimento isolante in gomma. Alla vista della Polizia i due tentavano di dileguarsi nascondendosi tra i cespugli, ma venivano raggiunti dopo un breve inseguimento e denunciati per il reato di furto aggravato in concorso. I due venivano altresì sanzionati amministrativamente, per la violazione della normativa d’emergenza sanitaria, vigente ai sensi dell’art. 4 del D.L. n° 19 del 2020, essendosi spostati da casa senza giustificato motivo. Nel frattempo, un altro equipaggio, nel corso di un controllo eseguito in via Plebiscito, denunciava in stato di libertà il pregiudicato A.F., trovato in possesso di arnesi e grimaldelli atti allo scasso che erano custoditi all’interno della propria autovettura.

L’uomo veniva altresì sanzionato ai sensi dell’art. 4 del D.L. n° 19 del 2020, stante l’illegittimo spostamento da casa.

E ancora, una persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, essendo stata sorpresa alla guida della propria autovettura, veniva sanzionata per la violazione della misura di prevenzione e per l’inosservanza del divieto imposto dalla normativa Covid-19.

Nel corso della serata di ieri, infine, le Volanti sono intervenute in via delle Calcare, dove un utente segnalava la presenza di un individuo sospetto introdottosi all’interno di un’abitazione. Giunte tempestivamente, le pattuglie identificavano un uomo, R.S. il quale veniva trovato in possesso di merce di dubbia provenienza: due macchine da cucire e due chitarre. Veniva, pertanto, denunciato per il reato di ricettazione e sanzionato amministrativamente per l’inosservanza del divieto imposto dalla normativa Covid-19.