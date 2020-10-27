CATANIA: CHIUSO BARBIERE E SANZIONATI TITOLARE, DIPENDENTI E CLIENTI, ERANO SENZA MASCHERINA

La Polizia di Stato con il personale del Commissariato Librino a seguito dei controlli per il rispetto della normativa anti-Covid19 ha proceduto alla chiusura di un salone di barberia per 5 giorni san...

La Polizia di Stato con il personale del Commissariato Librino a seguito dei controlli per il rispetto della normativa anti-Covid19 ha proceduto alla chiusura di un salone di barberia per 5 giorni sanzionando il titolare, i dipendenti e i clienti per il mancato uso del dispositivo di protezione individuale della mascherina.

Gli investigatori del predetto Commissariato hanno altresì constatato che il locale, risultava noto nel quartiere perché sulla piattaforma di un famoso social nertwork era stato pubblicato un video girato all’interno del predetto salone di barberia dove veniva esaltato il saluto con bacia mano al cliente e l’atteggiamento di riverenza nei confronti dello stesso, con sottofondo la musica tratta dal film “Il padrino”.

I controlli proseguiranno allo scopo di verificare il rispetto delle misure previste dalla normativa Covid sia nei confronti degli esercenti che devono farsi parte attiva affinchè siano rispettate le regole all’interno dei loro locali, sia di chi si trova nei luoghi ove è previsto l’uso della mascherina.