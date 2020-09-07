CATANIA: CON UN PUGNALE NEL SELLINO, NON SI FERMA ALL’ALT E FUGGE: ARRESTATO

Nella tarda serata di ieri personale delle volanti ha arrestato SINASTRA William, classe 2000 per il reato di resistenza di a PU e denunciato per il reato di porto abusivo di armi .Il ragazzo, privo d...

Nella tarda serata di ieri personale delle volanti ha arrestato SINASTRA William, classe 2000 per il reato di resistenza di a PU e denunciato per il reato di porto abusivo di armi .

Il ragazzo, privo del casco protettivo era alla guida del mezzo con a bordo un passeggero minorenne, e dopo diverse infrazioni al Codice non solo non si è fermato all’ALT Polizia intimato dagli agenti ma ha accelerato l’andatura dandosi a una precipitosa fuga, sfrecciando a tutta velocità per le strade del centro storico cittadino affollate di pedoni e veicoli. Dopo un pericoloso e lungo inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccare il motociclo e procedere così al controllo dei due giovani e del mezzo. All’interno del vano collocato sotto la sella del mezzo è stato rinvenuto e sequestrato un pugnale a punta con una lama di circa 12 cm.

Per tale motivo il conducente è stato arrestato e su disposizione del Pm di turno immediatamente liberato. Inoltre è stato sanzionato per guida senza patente, per mancanza della copertura assicurativa, per guida senza casco, per eccesso di velocità e altre infrazioni al Codice della Strada.