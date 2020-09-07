95047

CATANIA: CON UN PUGNALE NEL SELLINO, NON SI FERMA ALL’ALT E FUGGE: ARRESTATO

Nella tarda serata di ieri personale delle volanti ha arrestato SINASTRA William, classe 2000 per il reato di resistenza di a PU e denunciato per il reato di porto abusivo di armi .Il ragazzo, privo d...

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2020 11:42
Nella tarda serata di ieri personale delle volanti ha arrestato SINASTRA William, classe 2000 per il reato di resistenza di a PU e denunciato per il reato di porto abusivo di armi .
Il ragazzo, privo del casco protettivo era alla guida del mezzo con a bordo un passeggero minorenne, e dopo diverse infrazioni al Codice non solo non si è fermato all’ALT Polizia intimato dagli agenti ma ha accelerato l’andatura dandosi a una precipitosa fuga, sfrecciando a tutta velocità per le strade del centro storico cittadino affollate di pedoni e veicoli. Dopo un pericoloso e lungo inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccare il motociclo e procedere così al controllo dei due giovani e del mezzo. All’interno del vano collocato sotto la sella del mezzo è stato rinvenuto e sequestrato un pugnale a punta con una lama di circa 12 cm.
Per tale motivo il conducente è stato arrestato e su disposizione del Pm di turno immediatamente liberato. Inoltre è stato sanzionato per guida senza patente, per mancanza della copertura assicurativa, per guida senza casco, per eccesso di velocità e altre infrazioni al Codice della Strada.

