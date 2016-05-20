Catania, controlli alla Pescheria

Sequestrati, dai Nas, 800 chili di pesce

IMG-20160520-WA0002 La piazza, frequentata giornalmente da migliaia di clienti abituali e turisti, è stata dalla prima mattinata teatro di un intenso controllo incrociato, che ha consentito di accertare significativi illeciti attinenti la sanità (mancanza di tracciabilità del pesce in vendita, carenze igieniche nelle modalità di conservazione) e l’area strettamente amministrativo-commerciale (lavoratori dipendenti irregolari, mancanza di licenza per la vendita ambulante, occupazione abusiva di suolo pubblico).

Per i responsabili sono scattate severe sanzioni, non solo di carattere patrimoniale: numerosi i deferimenti all’ Autorità Giudiziaria per le irregolarità più gravi, ovvero il cattivo stato di conservazione e la sottrazione di merce sottoposta a sequestro mentre, per gli altri illeciti, sarà la competente autorità amministrativa ad essere interessata. A fronte di 11 soggetti segnalati alle competenti autorità, il totale delle sanzioni comminate supera i 14.000 euro, ed il pesce sequestrato, destinato inevitabilmente alla distruzione, ammonta a circa 800 kg (che avrebbe consentito guadagni per circa 18.000 euro).