CATANIA, CRIC CEDE DURANTE IL FURTO DI UNA RUOTA: LADRO BLOCCATO CON LA MANO SOTTO L'AUTO

È rimasto bloccato con la mano sinistra sotto la ruota di un’automobile mentre la cercava di smontare nel tentativo di rubarla.

A beccarlo sono stati gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania che, nell’ambito dei diversi e costanti servizi di pattugliamento del territorio volti a scongiurare fenomeni di illegalità diffusa in città, proprio in quel momento stavano transitando in via Plebiscito.

I poliziotti, avendo notato movimenti sospetti, hanno effettuato le opportune verifiche, notando l’uomo, un pluripregiudicato catanese di 44 anni, accovacciato con la mano sinistra bloccata sotto la ruota posteriore destra dell’auto.

Una volta liberata la mano, gli agenti hanno chiesto l’intervento del personale del 118 per prestare le necessarie cure alle ferite riportate dall’uomo.

Dal controllo dell’autovettura i poliziotti hanno avuto modo di constatare che, poco prima, il 44enne aveva infranto il deflettore anteriore destro, aveva aperto il bagagliaio e con l’utilizzo del cric in dotazione ha cominciato a smontare la ruota anteriore destra per poi passare a quella posteriore rimanendo però bloccato.

Il pluripregiudicato è stato arrestato per tentato furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.