CATANIA: DIPENDENTI DI UN LOCALE SENZA DISPOSITIVI DI SICUREZZA. SCATTA LA CHIUSURA

Prosegue la capillare presenza delle pattuglie della Polizia di Stato, voluta dal questore Mario Della Cioppa, impegnate sempre nel controllo del territorio e nei costanti controlli volti a garantire l’osservanza della normativa per contenere l’emergenza sanitaria.

Anche questo sabato, grazie alla segnalazione YouPol, pervenuta in sala operativa da un utente anonimo, personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa, procedeva a effettuare un controllo nel locale “Ramblas” in via Guido Gozzano, dove si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande.

Atteso che all’atto del controllo veniva trovato il personale sprovvisto della prescritta mascherina per il contenimento epidemiologico da Covid-19, si è proceduto a sanzionare il titolare che non aveva ottemperato al Dpcm “antiCovid-19” ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.L.19/2020 per non aver osservato quanto previsto e è stata disposta la chiusura dell’attività in via cautelare per giorni; inoltre, i dipendenti sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 4 c.1 del medesimo D.L.