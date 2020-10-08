CATANIA. DISTRUGGE CASA DINANZI I FIGLI MINORI PERCHÉ GELOSO DELLA MOGLIE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un 45enne di origini mauriziane, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un 45enne di origini mauriziane, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate, reati commessi nei confronti della moglie di anni 52 e i figli minorenni di 10 e 15 anni.

La donna, originaria anch’ella delle Mauritius, mentre si stava recando al lavoro in macchina ha ricevuto un messaggio sul proprio cellulare inoltratole dalla figlia 15enne, che la avvertiva che il padre, collerico, stava distruggendo il mobilio e le suppellettili di casa.

La ragazzina, terrorizzata anche per la presenza in casa del fratellino di soli 10 anni, aveva già chiamato il 112 consentendo l’intervento di una pattuglia del radiomobile di Gravina, in quel momento la più vicina a quell’abitazione di via Giuseppe Marcellino a Catania.

I militari, appena giunti sul posto, hanno bloccato l’esagitato e posto in sicurezza i bambini.

Nel frattempo la donna, rientrata a casa, si sfogava con i carabinieri denunciando anni di soprusi posti in essere dal maltrattante che, peraltro, da alcuni mesi la accusava di avere intrapreso una relazione extraconiugale. La donna, per dimostrare la pericolosità dell’uomo, mostrava i numerosi messaggi giunti sul suo telefonico dove esplicitamente l’uomo la minacciava di morte nonché di dar fuoco all’abitazione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.