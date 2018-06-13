CATANIA: Donate alla Cri dalla Guardia di finanza 300 paia di scarpe per i migranti
CATANIA: Donate alla Cri dalla Guardia di finanza 300 paia di scarpe per i migranti
Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su urgente attivazione della locale Prefettura, ha consegnato alla Croce Rossa Italiana etnea circa 300 paia di scarpe sottoposte a sequestro nel corso delle diverseoperazioni anticontraffazione eseguite dai propri Reparti.
L’immediata devoluzione, grazie alle specificheautorizzazioni già rilasciate dalla Procura della Repubblica etnea, si è resa provvidenziale per fronteggiare le emergenziali esigenze di vestiario degli oltre novecento migranti salvati in alto mare e sbarcati oggi nel porto cittadino dalla nave “Diciotti” della Capitaneria di Porto.
L’iniziativa si colloca nei compiti demandati alla Guardia di Finanza quale Forza di Polizia economica e finanziaria a vocazione sociale, impegnata a tutelare le imprese oneste e le fasce di persone più deboli.
Dall’inizio dell’anno sono stati sequestrati dai Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania oltre 13 mila capi e accessori di abbigliamento, di cui, allo stato, oltre 650 devoluti in beneficenza.