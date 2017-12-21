CATANIA: Donati in beneficenza dalla GdF oltre 2.000 capi di abbigliamento sequestrati

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di iniziative di solidarietà destinate ad aiutare i più bisognosi, ha donato ad alcune istituzioni benefiche numerosi capi ed articoli di abbigliamento sottoposti a sequestro nel corso delle diverse operazioni di servizio compiute nell’arco del 2017.

Grazie alla specifica autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica etnea, le Fiamme Gialle del Gruppo di Catania, nel corso di un incontro tenuto presso la Caserma “Majorana”, hanno devoluto ai rappresentanti di Croce Rossa Italiana, Comunità di Sant’Egidio, Caritas Diocesana e parrocchia di San Francesco di Paola, oltre 2.000 capi di abbigliamento costituiti da scarpe, giubbotti, maglioni e pantaloni.

L’evento si è svolto alla presenza del Comandante Provinciale, Gen. B. Antonio N. Quintavalle Cecere, che nell’occasione ha tenuto a sottolineare come tale iniziativa si collochi nei compiti demandati alla Guardia di Finanza quale Forza di Polizia economica e finanziaria a vocazione sociale, impegnata a tutelare le imprese oneste e le fasce di persone più deboli.