CATANIA. DONNA LAVA PENTOLONE NELLA FONTANA DEL DUOMO, L’ORGANIZZAZIONE SI SCUSA

In riferimento al video che riprendeva una signora con il Pass dell’organizzazione del Giro D’Italia mentre in modo avventato puliva un pentolone nella fontana dell’Elefante di piazza Duomo, la Direzione del Giro d’Italia ha inviato una nota di scuse all’Amministrazione Comunale, che già nel pomeriggio di ieri aveva segnalato ai responsabili della corsa il comportamento gravemente lesivo e irrispettoso nei confronti della città di Catania.

“Relativamente al fatto increscioso accaduto ieri in Piazza Duomo a Catania – la Direzione del Giro d’Italia comunica che, una volta appresa la situazione, ha allontanato dalla Carovana la persona responsabile.

Il Giro d’Italia si scusa con la Città di Catania e condanna lo sconsiderato gesto di un singolo e vuole sottolineare come la Corsa Rosa abbia sempre prestato grande attenzione alla tutela dei monumenti e dei siti del nostro Paese oltre che a quella dell’ambiente”.