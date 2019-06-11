CATANIA, DUE OPERAI TRAVOLTI DA UN PESANTE CANCELLO, FERITI

Un cancello metallico scorrevole di accesso ad un cantiere di lavori di demolizione/ristrutturazione all’interno di locali ex-Banca Intesa, per cause in corso di accertamento, ha ceduto improvvisament...

Un cancello metallico scorrevole di accesso ad un cantiere di lavori di demolizione/ristrutturazione all’interno di locali ex-Banca Intesa, per cause in corso di accertamento, ha ceduto improvvisamente e si è abbattuto su due persone che si trovavano in prossimità dello stesso.

Le due persone travolte dal cancello si sono trovate fortunosamente in corrispondenza di un avvallamento del terreno che, verosimilmente, gli ha consentito di non rimanere del tutto schiacciate sotto il suo peso.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco, le due persone, non si trovavano più sotto il cancello e venivano trasportate presso gli ospedali Garibaldi e Cannizzaro di Catania per le cure del caso.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco, personale sanitario del Servizio 118 e militari dell’Arma dei Carabinieri.