CATANIA: ESEGUITI NOVE ORDINI DI CARCERAZIONE
La polizia di Catania ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria. In particolare la squadra “Catturandi” ha arrestato:
– Mamadou Kane, (cl. 1978), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 8.7.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso il la Corte di Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di ricettazione.
– Giuseppe Corra, (cl. 1960) pregiudicato, destinatario di Ordine di Esecuzione per la carcerazione, emesso in data 9.7.2019, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di 6 anni di reclusione per il reato di riciclaggio di denaro e beni riconducibili all’associazione mafiosa Santapaola – Ercolano.
–Parisi Cosimo, (49 anni), pregiudicato, condannato dalla corte d’appello di Catania a 3 anni di reclusione per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti
–Paladino Vito (43 anni), pregiudicato, condannato dalla corte d’appello di Catania a 6 anni e 8 mesi di reclusione per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti
–Pagano Sebastiano (31 anni), pregiudicato, condannato dalla corte d’appello di Catania a 6 anni e 8 mesi di reclusione per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti
–Contarini Concetto (31 anni), condannato dalla corte d’appello di Catania a 10 anni di reclusione per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti
– Michele Musumeci, (cl.1966), pregiudicato, destinatario di Ordine di Esecuzione di Carcerazione emesso, in data 9.7.2019, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, in quanto condannato alla pena di 4 anni, 8 e 18 giorni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
– Filippo Mazzocca, (cl.1994), pregiudicato, destinatario di Ordine di Esecuzione di Carcerazione emesso, in data 11.7.2019, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, con fine pena l’1 giugno 2024 per reati inerenti gli stupefacenti, furto in concorso e violazione delle della misura alternativa dell’affidamento in prova.
–Ernesto Gabriele Fuselli, (cl.1999), pregiudicato, destinatario di Ordine di Esecuzione di Carcerazione emesso, in data 11.7.2019, dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, in quanto deve espiare la pena di 1 anno, 5 mesi e 19 giorni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti