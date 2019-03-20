CATANIA: ESTORSIONI E DROGA, 14 ARRESTI , FINISCE IN MANETTE ANCHE IL NEOMELODICO ANDREA ZETA
La polizia di Stato su delega della procura ha dato applicazione a una misura cautelare nei confronti di 14 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti.
I nomi degli arrestati:
- Maurizio Zuccaro (classe 1961), pregiudicato, già detenuto;
- Rosario Zuccaro (classe 1982);
- Filippo Zuccaro (classe 1985), alias “Andrea Zeta”;
- Luigi Gambino (classe 1967), inteso “Gino ‘u longu”, pregiudicato;
- Angelo Testa (classe 1969), pregiudicato, in atto sottoposto alla Sorveglianza speciale;
- Carmelo Giuffrida (classe 1968), inteso “Melu ‘u pisciaru”, pregiudicato, in atto sottoposto alla Sorveglianza Speciale;
- Francesco Ragusa (classe 1969), intesto “Francu ‘u sceriffu”, pregiudicato;
- Michele Colajanni (classe 1966), pregiudicato;
- Giuseppe Verderame (classe 1954), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari;
- Simone Giuseppe Piazza (classe 1986), pregiudicato, già detenuto;
- La Spina Giovanni Fabio (classe 1985);
Sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di:
- Graziella Acciarito (classe 1964);
- Michela Gravagno(cl.1984).