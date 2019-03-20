CATANIA: ESTORSIONI E DROGA, 14 ARRESTI , FINISCE IN MANETTE ANCHE IL NEOMELODICO ANDREA ZETA

La polizia di Stato su delega della procura ha dato applicazione a una misura cautelare nei confronti di 14 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafio...

I nomi degli arrestati:

- Maurizio Zuccaro (classe 1961), pregiudicato, già detenuto;

- Rosario Zuccaro (classe 1982);

- Filippo Zuccaro (classe 1985), alias “Andrea Zeta”;

- Luigi Gambino (classe 1967), inteso “Gino ‘u longu”, pregiudicato;

- Angelo Testa (classe 1969), pregiudicato, in atto sottoposto alla Sorveglianza speciale;

- Carmelo Giuffrida (classe 1968), inteso “Melu ‘u pisciaru”, pregiudicato, in atto sottoposto alla Sorveglianza Speciale;

- Francesco Ragusa (classe 1969), intesto “Francu ‘u sceriffu”, pregiudicato;

- Michele Colajanni (classe 1966), pregiudicato;

- Giuseppe Verderame (classe 1954), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

- Simone Giuseppe Piazza (classe 1986), pregiudicato, già detenuto;

- La Spina Giovanni Fabio (classe 1985);

Sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di:

- Graziella Acciarito (classe 1964);

- Michela Gravagno(cl.1984).