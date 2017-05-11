CATANIA: EVADE 4 VOLTE IN 20 GIORNI, ARRESTATO

Nella tarda mattinata di ieri, personale del Commissariato “Centrale” in servizio di Volante, ha individuato e tratto in arresto il pregiudicato catanese TEDESCHI MARINO Ivano Salvatore nato (classe 1...

Nella tarda mattinata di ieri, personale del Commissariato “Centrale” in servizio di Volante, ha individuato e tratto in arresto il pregiudicato catanese TEDESCHI MARINO Ivano Salvatore nato (classe 1996) con precedenti di Polizia per atti persecutori, perché resosi responsabile di evasione.

In particolare, nell’ambito dei controlli a carico di persone sottoposte agli arresti domiciliari già da tempo intensificati, il predetto è risultato assente presso la propri dimora.

Nel corso delle ricerche immediatamente avviate il TEDESCHI MARINO veniva rintracciato e tratto in arresto mentre, a distanza di circa un’ora, si accingeva a fare rientro presso la propria abitazione.