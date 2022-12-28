CATANIA. EVADE DAI DOMICILIARI PER PASSEGGIARE, ARRESTATA 35ENNE

Durante la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato per “evasione” una pregiudicata 35enne catanese.Al riguardo i militari dell’Arma, nell’...

Durante la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato per “evasione” una pregiudicata 35enne catanese.

Al riguardo i militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di prevenzione volti a contrastare l’illegalità diffusa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, sottoposta al regime degli arresti domiciliari nel quartiere di San Cristoforo per ”associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, al fine di verificarne la regolare presenza in casa. Tuttavia dopo aver suonato ripetutamente al campanello, i Carabinieri non hanno avuto alcuna risposta.

Sono scattate quindi immediatamente le ricerche dell’evasa, che hanno consentito di rintracciarla in breve tempo mentre passeggiava tranquillamente in una via del quartiere.

Nel frangente la donna, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi, tentando altresì di non farsi riconoscere coprendosi il volto con un cappuccio.

Ogni tentativo di guadagnare l’impunità è risultato vano, poiché la stessa è stata comunque identificata e bloccata dai Carabinieri, i quali l’hanno posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dei domiciliari.