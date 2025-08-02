CATANIA, FERMATO CON L’AUTO COLMA DI SCARPE CONTRAFFATTE: 150 PAIA SEQUESTRATE, DENUNCIATO 42ENNE

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, nel solco delle indicazioni del Comando Provinciale di Catania, di prevenzione e repressione dei reati in genere, con particol...

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, nel solco delle indicazioni del Comando Provinciale di Catania, di prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al commercio di capi di abbigliamento ed accessori contraffatti, a tutela dell’economia legale.

In tale contesto, intorno alle 12:30, durante un servizio di controllo del centro città, una pattuglia che stava percorrendo Piazza Martiri della Libertà ha scorto un’auto che attraversava la medesima piazza con l’abitacolo ricolmo di numerosi bustoni azzurri.

Immediato, dunque, è scattato il controllo dei Carabinieri, che hanno fermato ed identificato il conducente, un 42enne di origini straniere residente a Catania, proprietario dell’auto.

La perquisizione del veicolo, iniziata in strada, è poi proseguita in caserma, considerata la considerevole quantità di scarpe trovate nelle buste.

I militari, infatti, hanno conteggiato bel 150 paia di scarpe, tutte palesemente contraffatte e riconducibili a modelli di noti brand di sneakers.

Gli articoli, esaminati dai Carabinieri, sono apparsi non originali per l’assenza degli ologrammi anticontraffazione e per la scarsa qualità con cui sono stati riprodotti i loghi e le scritte identificative dei marchi.

Il 42enne, sprovvisto di ricevute fiscali comprovanti la provenienza del materiale in argomento, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato perciò denunciato all’Autorità Giudiziaria per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.