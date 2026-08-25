Catania, fermato in viale Mario Rapisardi: rifiuta alcoltest e droga test, denunciato 58enne

ICarabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale hanno denunciato un 58enne, ritenuto responsabile di “rifiuto di accertamento sullo stato di ebbrezza e sull’uso di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno sottoposto a verifica alcuni veicoli in transito lungo il Viale Mario Rapisardi. Qui, gli operanti, hanno fermato, tra gli altri automobilisti, un uomo alla guida di un’utilitaria che è stato identificato per un 58enne, residente a Catania.

I militari dell’Arma si sono subito accorti che l’uomo non era lucido, perché alternava fasi di lucidità ad altre di forte agitazione, facendo discorsi sconnessi conditi da parole insensate. A quel punto, al fine di verificare se si fosse posto alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o bevande alcoliche, gli operanti hanno ritenuto necessario effettuare specifici accertamenti.

Il 58enne, tuttavia, si è fermamente rifiutato di sottoporsi ai predetti prelievi ma tale condotta ha fatto scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 c. 7, ovvero il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico che prevede un’ammenda, la sospensione della patente e la confisca del veicolo.

La guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, infatti, riduce significativamente i tempi di reazione, altera la percezione del rischio e compromette la capacità di controllo del veicolo, mettendo a serio rischio non solo la vita del conducente ma anche quella degli altri utenti della strada.

Ulteriori verifiche, effettuate in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno fatto emergere che il 58enne si era posto alla guida della sua auto priva di copertura assicurativa obbligatoria RCA ed è stato di conseguenza sanzionato amministrativamente. L’autovettura è stata sequestrata mentre la patente di guida è stata ritirata.