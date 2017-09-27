CATANIA: FINTI INCIDENTI STRADALI, PER TRUFFARE ASSICURAZIONI 7 ARRESTI

Su delega della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associa...

Su delega della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquerefinalizzata alla truffa a danno di compagnie assicuratrici e corruzione in atti giudiziari.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania, che sono partite da alcune aggressioni ai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele, hanno permesso di svelare l’esistenza di un’associazione per delinquere dedita alla consumazione di una serie indeterminata di truffe ai danni di molteplici società assicurative sotto forma di denuncia di falsi incidenti stradali e predisposizione dei relativi elementi di prova, nonché di più reati contro l’Amministrazione della Giustizia, nella specie false testimonianze, finalizzati a realizzare i profitti conseguenti alle simulate denunce di incidenti stradali.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura della Repubblica di Catania, in viale XX Settembre alle ore 10,30.

IN AGGIORNAMENTO