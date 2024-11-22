CATANIA, FUGGE CON IL REGISTRATORE DI CASSA: 52ENNE IDENTIFICATO E DENUNCIATO

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo che alcuni giorni fa si era introdotto furtivamente all’interno di un ristorante orientale, ubicato sul lungomare di Catania, per rubare il regi...

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo che alcuni giorni fa si era introdotto furtivamente all’interno di un ristorante orientale, ubicato sul lungomare di Catania, per rubare il registratore di cassa contenente l’intero incasso della sera prima.

È l’epilogo di una storia che vede protagonista un 52enne pregiudicato catanese, identificato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina”, cui la titolare del locale si era rivolta per formalizzare la denuncia di furto.

In particolare, la donna, in mattinata, all’apertura del locale, aveva notato la vetrata di ingresso infranta e l’assenza del registratore di cassa con dentro, come detto, l’intero incasso della giornata precedente. Ricevuta la denuncia, gli agenti del Commissariato hanno immediatamente avviato le indagini volte a risalire all’autore del furto, acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività e della zona circostante.

Grazie all’analisi dei filmati, i poliziotti sono riusciti ad individuare il maldestro autore del furto, il quale, dopo essersi coperto con una felpa il capo, nel tentativo, per lui vano, di non essere riconosciuto, dapprima con un mattone ha mandato in frantumi la vetrata della porta d’ingresso, successivamente è entrato all’interno del locale per impossessarsi del registratore di cassa e, infine, si è dato alla fuga.

Gli agenti del Commissariato “Borgo-Ognina” sono riusciti a risalire alla sua identità, in quanto soggetto a loro noto per i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e dopo averlo rintracciato lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.