I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato la 34enne catanese Valentina GIUFFRIDA, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania.

Catania. Habitué delle evasioni dai domiciliari finisce in carcere

Agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio ne aveva più volte violato gli obblighi, come peraltro puntualmente accertato dai carabinieri che, compendiando tutto all’A.G., hanno consentito ai giudici di ordinarne l’arresto e il trasferimento nel carcere di Palermo Pagliarelli.