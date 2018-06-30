CATANIA: In fiamme una falegnameria, evacuate due abitazioni

Incendio nella tarda serata di ieri in una falegnameria in via dei Fornai, nel quartiere di San Cristoforo, a Catania.

Tanta paura tra i residenti che sono scesi in strada preoccupati per le fiamme alte che hanno raggiunto anche alcune abitazioni. Non si registrano feriti gravi e sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime ore della mattina per domare le fiamme e sul posto sta ancora operando una squadra per spegnere gli ultimi focolai.

Oltre al locale falegnameria sono rimaste coinvolte e, in atto, sono inagibili due abitazioni adiacenti.

Sempre nella notte, nel quartiere San Nullo, sono andate a fuoco quattro auto parcheggiate in strada. I residenti hanno avvertito le esplosioni e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia. Da accertare le cause del rogo.