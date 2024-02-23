CATANIA, IN MACCHINA CON 40 STRUMENTI DA SCASSO: DENUNCIATO

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi notturni di controlli del territorio, mentre transitavano per il quartiere di Librino hanno intercettato un’auto...

Una volta bloccata, gli operatori hanno proceduto con l’identificazione del conducente che è risultato essere un 31enne catanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario di un Avviso Orale del Questore.

In relazione all’atteggiamento mostrato dal giovane, insofferente al controllo in atto, gli agenti effettuato una perquisizione personale e del veicolo che ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di strumenti atti allo scasso e arnesi vari. Complessivamente sono stati recuperati una quarantina di pezzi, tra i quali una smerigliatrice e un OBD, diagnostic interfece, quest’ultimo utilizzato notoriamente per la commissione di furti d’auto.

Il giovane, che ha dichiarato di essere disoccupato, non è riuscito a fornire una valida spiegazione circa il possesso degli attrezzi che sono stati sottoposti a sequestro.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, dopo il fotosegnalamento eseguito dalla Polizia Scientifica, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

È stato inoltre sanzionato per guida senza patente e senza copertura assicurativa, motivo per il quale il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Visti i precedenti e l’inosservanza della misura di prevenzione dell’Avviso Orale, il giovane è stato anche segnalato alla Divisione Anticrimine della Questura.